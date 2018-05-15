Seren Serengil'in Eski Sevgilisi Özay Bakır, Yaşar İpek'i Savcılığa Verdi

Annesinin dahil Yaşar İpek tarafından arandığını ifade eden ünlü sanatçı Özay Bakır, kendi hesabındaki bir videoda, şarkı söylerken, yanında dolaşan Seren Serengil'in görünmesine kafayı takan Yaşar İpek'in attığı tüm mesajları savcılığa teslim etti.

SERENGİL'İN SAVCILIĞA GELMESİNİ TALEP ETTİ

Bakır, ilk etapta Seren Serengil'den şikayetçi olmayarak, sadece bilgisine danışılmak üzere savcılığa davet edilmesini talep etti. Bunun gerekçesi olarak da Seren Serengil'in kendi hesabından da kendisine tehditler ve hakaretler yazılmasını gösterdi.

TEHDİT ETTİ

UçanKuş'un ulaştığı dava dilekçesinde yer alan mesajların tehdit ağırlıklı olduğu görüldü. Dava dilekçesinde 3. şahıslar vasıtasıyla öldürme, felç bırakma ve çalıştığı mekanı basma tehditleri yüzünden dava açılması talep edildi.

Bu mesajların yaklaşık 3 aydır devam ettiği ve Özay Bakır'ın, olayların devamında annesine bile mesaj atılması, hatta Yaşar İpek tarafından annesinin telefonla aranıp hakaret edilmesine kadar uzaması sonunda bu başvuruyu yaptığı öğrenildi.

SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

Bakır, kendi hesabındaki bir videoda, Hazine çalışanlarına şarkı söylerken, yanında dolaşan Seren Serengil'in görünmesine kafayı takan Yaşar İpek'in tüm mesajlarını savcılığa teslim etti.

İşte savcılığa verilen dilekçe: