Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi!
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Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yaşar Hacısalihoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yaşar Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi! Yaşar Hacısalihoğlu kimdir?

Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi!
18.09.2020 20:56 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:01

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yaşar Hacısalihoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar Hacısalihoğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı ve biyografisi!

POF. DR. YAŞAR HACISALİHOĞLU KİMDİR?

Lisans Eğitimini 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Beşeri, Siyasi ve İktisadi Coğrafya alanında tamamladı. Yüksek Lisansının ilkini 1988'de İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde, İkincisini 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Bölge Planlama alanında yaptı.

Doktorasını 1995 yılından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlayan Prof. Hacısalihoğlu, 2002 yılında Doçentlik, 2008 yılında ise Uluslararası İlişkiler alanında Profesör olmuştur.

İstanbul Üniversitesi, Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü ve ABD Texas State Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi'nde lisans düzeyinde; Uluslararası Siyasal Ortam ve Türkiye, Türkiye'nin Siyasal Coğrafyası: Sorunlar-İlişkiler, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise; Küreselleşme Mekansal Etkileri ve Türkiye, Jeopolitik ve Jeostratejik Analizler konularında Harp Akademisi Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Akademisinde; Jeopolitik ve Jeostratejik ve Bölge Ülkeleri-Türkiye İlişkileri, Kuvvet Akademisinde; 21. Yüzyıl Güç Merkezleri ve Stratejileri ve Strateji, Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde; Bölgesel Bazda Devletler Analizi ve Jeopolitik ve Jeostrateji konularında dersler vermiştir.

Halen, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Aynı Üniversitenin Rektörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Dekanıdır.

Çok sayıda makale, sempozyum kongre, panelde sunulmuş ve yayınlanmış eserlerin yanı sıra 'Yeni Jeopolitik Hamleler ve Türkiye', 'Küreselleşme, Mekansal Etkileri ve İstanbul' ve 'Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye' adlı kitapları bulunmaktadır. Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

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