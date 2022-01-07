Dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Yaşar Doğu, kazanmış olduğu başarılarla Türk güreşinin efsane olmuş isimlerindendir. Yaşar Doğu, serbest ve grekoromen stilde güreşen Türk güreşçidir. Hayatını kaybedişinin 61. yıl dönümünde anılan Türk güreşinin babası olarak bilinen Yaşar Doğu, kariyerinde birer olimpiyat ve dünya ile üç Avrupa şampiyonluğu elde etmiştir. Türk güreşinin efsane isimlerinden Yaşar Doğu'nun 8 Ocak ölüm yıl dönümüdür. Yaşadığı yıllar boyunca, güreşte birçok başarıya imza atmıştır. Yaşar Doğu kimdir? Yaşar Doğu ne zaman hayatını kaybetti? Yaşar Doğu nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR DOĞU KİMDİR?

Türk güreşinin babası olarak da anılan milli sporcu Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde hayata gözlerini açtı. 1. Dünya Savaşı'na katılan babasının şehit olması üzerine dedesinin köyü Emirli'de büyüyen Yaşar Doğu, çocukluğunun geçtiği bu köyde karakucak güreşi yapmaya başlamıştır. Elde ettiği başarılarla ünlenen Yaşar Doğu, Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine geçti.

Norveç'in başkenti Oslo'da 1939'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda güreşen Yaşar Doğu, yaptığı dört güreşin birinde mağlup olarak ikinci olmuştur. Bu, efsane güreşçinin kariyeri boyunca ay yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi olarak kayıtlara geçmiştir. İstanbul'da 1940'ta Balkan şampiyonluğunu kazanan Yaşar Doğu, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise İsveç'in başkenti Stockholm'de elde etti. 1946'da gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda 6 maça çıkan Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonu kazanmıştır.

Yaşar Doğu, bir yıl sonra bu kez Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya kazanmıştır.

1948 Londra Olimpiyatları'nda yaptığı 5 güreşi de kazanan Doğu, ilk olimpiyat madalyasını aldı. Bir sporcunun kariyerinde elde edebileceği en özel şampiyonluğu Londra'da yaşayan Doğu, adını efsaneler arasına gururla yazdırdı. 1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya kazanan Yaşar Doğu, hayatı boyunca bir kez dünya şampiyonasına katılma şansı elde etti. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 1951 yılında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'na katılan milli güreşçilerin tamamı altın madalyayla Türkiyeyi gururlandırdı. 87 kiloda Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenen Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğu aldı.Yaşar Doğu, kariyeri boyunca ay yıldızlı mayo ile çıktığı 47 güreşin yalnızca birini kaybederken, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla bitirmiştir.

Kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla 3'de Avrupa şampiyonluğu bulunan Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da minderden kopmayacak Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Köy köy dolaşıp yetenekli gençleri keşfeden Yaşar Doğu, öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Öğrencilerine iş de bulan Doğu, karşılık beklemeden yaptıklarıyla "Türk güreşinin babası" adıyla anılmaya başlandı. Takımıyla İsveç'te bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Doğu, doktorların dinlen tavsiyesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etmiştir. Yaşar Doğu, Ankara'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası 8 Ocak 1961'de hayata gözlerini yumdu. Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunuyor.

YAŞAR DOĞU NERELİ?

Efsane güreşçinin büyüdüğü Samsun'un Kavak ilçesi Emirli Mahallesi'ndeki ev ise müze ve anı evi olarak ziyarete açık tutulmaktadır. Günümüzde adı okullara, eğitim merkezlerine, spor salonlarına, uluslararası turnuvalara verilen Yaşar Doğu hikayesi ve başarılarıyla genç güreşçilere örnek olmaya devam ediyor. Samsun'un Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi de bunlardan biri.

Son olarak, Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde yüzlerce güreşçi yetiştirdiklerini dile getiren Başkaya, şunları kaydetti:

"Yaşar Doğu hocamızı örnek alan sporcularıma her durumda her değerde gelecek nesillerimize Yaşar Doğu'nun şampiyon karakterini aşılamaya çalışıyoruz. Güreş eğitim merkezimizde 28'i yatılı 35 sporcumuz var. Merkezimizde yüzlerce sporcumuz yetişti. 150'den fazla ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan sporcularımız var." ifadeleri kullanıldı.

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