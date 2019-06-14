Yaşar Doğu İlkokulunda yıl sonu etkinliği

Yaşar Doğu İlkokulunda yıl sonu etkinliği

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Yaşar Doğu İlkokulunda yıl sonu etkinliği

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, okul müdürü Hacı Aydın ve öğretmenlerin oluşturduğu saz grubu ile okul müzik ve koro grubu öğrencileri tarafından konser verildi.
Konserde kahramanlık türküleri okundu. Saz ve koro grubu, beğeni ile dinlenilen türkülerinin ardından alkış aldı.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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