Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü
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Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Yaşar, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi.

07.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:23
Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü

'da sahneye çıkan şarkıcı Yaşar, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yaşar, dün gece Bursa'da sahneye çıktı. Unutulmayan şarkılarını seslendiren sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. 'Aldanırım', 'Birtanem', 'Gel Benimle' gibi 90'lara ve milenyuma damga vuran şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Yaşar, ekip üyeleriyle birlikte sahnedeki şovlarıyla da beğeni topladı.Repertuvarında yüksek ritimli şarkılarına da yer veren sanatçı ile coşan hayranları, yaklaşık 2 saat boyunca doyasıya eğlendi. Konserinin sonunda dinleyicilerinin isteğini geri çevirmeyerek bir kez daha sahneye gelen Yaşar, onlara teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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