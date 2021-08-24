Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
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Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğumda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türkçe popun güçlü sesi Yaşar'ı ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğumda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türkçe popun güçlü sesi Yaşar'ı ağırladı.

Türk pop müziğinin sevilen sesi Yaşar uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbul'da sevenleriyle Kuruçeşme sahnesinde bir araya geldi.

"ŞİMDİ ŞARKI SÖYLEMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Yaşar konserin açılış konuşmasında "Uzun bir aradan sonra yine bir konserde buluştuk. Şimdi şarkı söylemeye ihtiyacımız var. Tüm şarkılara yüksek sesle eşlik etmenizi istiyorum" dedi.

Romantik aşk şarkılarının, 90'lar Türkçe popunun kadife sesli yorumcusu Yaşar konserine, "Cezayir Menekşesi" şarkısıyla başladı. Konserin ilerleyen dakikalarında "Kumralım", "Aldanırım" ve "Sebepsiz Fırtına" gibi şarkılarını seslendiren Yaşar, boğazın kıyısında adeta 90'lar rüzgarı estirdi.

ŞARKILAR AFAD'A

En sevilen aşk şarkılarını zaman zaman sahne dekorunda yer alan siyah bir koltuk üzerinde de seslendiren Yaşar, güçlü yorumu ve alkışlanan gitar performansıyla da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçı konser biletlerinden elde edilen gelirin bir kısmının AFAD'a bağışlanacağını dile getirdi.


Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı
Yaşar'dan Kuruçeşme'de 90'lar rüzgarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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