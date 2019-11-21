YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA
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YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

21.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:23
YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral 'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Büyükanıt'ın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada "Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti" denildi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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