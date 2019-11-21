YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
21.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:23
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
- İstanbul
Büyükanıt'ın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada "Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA