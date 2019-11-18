YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ
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YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ

İstanbul DHAGenelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

18.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:02
YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ

İstanbul DHA

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

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-Arşiv


Kaynak: DHA
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