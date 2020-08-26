Yaşanan tartışma bir çifti intihara sürükledi; olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi Yaşanan tartışma bir çifti intihara sürükledi; olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi Gaziantep'te intihar eden karı-koca Hakan Sözlü ve Emine Bozdoğan Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Yaşanan tartışma bir çifti intihara sürükledi; olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te intihar eden karı-koca Hakan Sözlü ve Emine Bozdoğan Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Tır şoförü olarak çalışan 32 yaşındaki Hakan Sözlü, dün sabah eşi Emine Bozdoğan ile evde tartışarak ayrıldı. Gece eve döndüğünde eşinin ilaç içerek intihar ettiğini gören Sözlü, başına dayadığı tabanca ile yaşamına son verdi.

Karı-koca'nın cenazesi otopsi için getirildikleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alındı. Emine Bozdoğan'ın yakınları cenaze teslim edildiği sırada sinir krizleri geçirdi. Sözlü ve Bozdoğan'ın cenazesi Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesinde bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

Ne olmuştu

Olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Sözlü ile eşi Emine Bozdoğan, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan Sözlü, akşam saatlerinde döndüğü evinde eşinin ilaç içerek yaşamına son verdiğini fark etti. Bunun üzerine Hakan Sözlü, evde bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti.

Kaynak: İHA