Yaşanan selden dolayı 3 bin bağ ot zarar gördü - Yaşanan selden dolayı 3 bin bağ ot zarar gördü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce yaşanan sel felaketinde Altınoluk köyünde 3 bine yakın bağ ot zarar gördü.

- Yaşanan selden dolayı 3 bin bağ ot zarar gördü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce yaşanan sel felaketinde Altınoluk köyünde 3 bine yakın bağ ot zarar gördü.

İlçede 2 gün önce yoğun yağışlardan dolayı Altınoluk köyünde meydana gelen sel maddi zarara yol açtı. Vatandaşların kışın hayvanlarını beslemek için biçtiği 3 bine yakın bağ ot sel nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Otu zarar gören Sedat Çakmak, "2 gün önce yaşanan sel felaketinden dolayı tarlamızda kışın hayvanlarımız için biçtiğimiz otlar zarar gördü. Çok zor durumdayız. Nerden baksanız zararımız çoktur. Devletimizden, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Tarla sahiplerinden Ercan Çakmak ise maddi zararlarının çok olduğunu belirterek, "Bizde kışın zorluk çekmemek adına yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA