Yaşanan Sel Taşkını Sonrası Etkilenen Esnafı Ziyaret Etti
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Yaşanan Sel Taşkını Sonrası Etkilenen Esnafı Ziyaret Etti

Yaşanan Sel Taşkını Sonrası Etkilenen Esnafı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN DEMİRTAŞ, YAŞANAN SEL TAŞKINI SONRASI ETKİLENEN ESNAFI ZİYARET ETTİİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım'da etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarından etkilenen esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAŞKAN DEMİRTAŞ, YAŞANAN SEL TAŞKINI SONRASI ETKİLENEN ESNAFI ZİYARET ETTİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım'da etkili olan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarından etkilenen esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son günlerde Samsun'da etkisini gösteren sağanak yağışlar sonrası İlkadım ilçesinde esnafı ve vatandaşları hayatını da olumsuz etkileyen sel basınları sonrası İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, esnaf ve vatandaşların aynı mağduriyet yaşamaması için inceleme çalışmalar yaptı. Selden en çok etkilenen Çifte Hamam caddesi'nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Demirtaş, Belediye ekipleri olarak görevde olduklarını, selin oluşturduğu olumsuz koşulları bir an önce iyileştireceklerini ve gerekli önlem ve çalışmaları verdiğinin bilgisini paylaştı.

"Geçmiş olsun dileklerini iletti"

İlkadım Belediyesi olarak sel baskınından etkilenen esnaf ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için tüm gayretimizle çalıştıklarının altını çizen Başkan Demirtaş, " Çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüp kısa sürede selin etkilediği alanlarda normal yaşamın bir an önce devam etmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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