Yaşanan Sel Felaketinde İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmak Üzere Hazırlanan Yardım Tırı Kaymakamımız Sayın ŞEN Önderliğinde Uğurlandı.

Yaşanan Sel Felaketinde İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmak Üzere Hazırlanan Yardım Tırı Kaymakamımız Sayın ŞEN Önderliğinde Uğurlandı. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa TEMEL, Belediye Başkan Yardımcısı İzzet BALCI, SYDV Müdürü Mediha AKTAŞ, TSO Başkanı Turgut AKSU, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa ŞEN ile AFAD Görevlileri yaşanan sel felaketinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanması için Yardım Tırımızı yola çıkmak üzere uğurladı.

Kaynak: Habermetre