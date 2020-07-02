Yaşamını yitiren otizmli Yusuf'un ölüm nedeni belirlendi
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Yaşamını yitiren otizmli Yusuf'un ölüm nedeni belirlendi

Yaşamını yitiren otizmli Yusuf'un ölüm nedeni belirlendi İlk belirlemelere göre minik Yusuf'un ölümü boğulma kaynaklı Baba morg kapısında baygınlık geçirdi Irak'taki iç savaştan kaçan aile 5 yıl önce Eskişehir'e sığınmış Komşu Furkan Gündüz: "Aile, 5 sene önce Irak'ın Selahaddin...

02.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:28

Yaşamını yitiren otizmli Yusuf'un ölüm nedeni belirlendi

İlk belirlemelere göre minik Yusuf'un ölümü boğulma kaynaklı

Baba morg kapısında baygınlık geçirdi

Irak'taki iç savaştan kaçan aile 5 yıl önce Eskişehir'e sığınmış

Komşu Furkan Gündüz:

"Aile, 5 sene önce Irak'ın Selahaddin bölgesindeki savaştan kaçıp buraya gelmiş"

"Yusuf'u görenler oldu, fakat bulamadık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan ve sabah saatlerinde cesedi bulunan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'un ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre boğulma olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de, iki gün önce akşamüstü saat 17.00 sıralarında kaybolan ve bu sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Kanallar Sokaktan geçen sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi ölüm nedeni ilk belirlemelere göre ortaya çıktı. 41 saat sonra en son görüldüğü bölgeden 1,5 kilometre ilerdeki sulama kanalında arama kurtama ekiplerince bulunan minik Yusuf'un cansız bedeni cenaze aracına konularak, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Burada yapılan ilk incelemelere göre, Yusuf'un boğulmaya bağlı hayatını kaybettiğini tespit etti.

'Baba morg kapısında fenalaştı'

Hastanede otopsi için incelemeler devam ederken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen minik Yusuf'un babası Muhammed Gurubi morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen baba, müşahede altına alındı.

"5 sene önce Irak'ın Selahaddin bölgesinden savaştan kaçıyorlar"

5 yıl önce Irak'taki iç savaştan kaçıp Türkiye sığınan ve ardından Eskişehir'e yerleşen Gurubi ailesinin komşusu Furkan Gündüz, "5 sene önce Irak'ın Selahaddin bölgesinden savaştan kaçıyorlar. 5 senedir Eskişehir'deler, 2 senedir de bizim kapı komşumuzlar. Maalesef bu sabah haberini aldık. Babası fenalık geçirdi. Şu anda işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Eskişehir'de defnedilecek. İşlemlerden sonra yeri belli olacak. Belediyeden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görenler oldu fakat bulamadık"

Ayrıca Gündüz, kayıp ihbarı yapıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarının geniş çapta yayıldığından bahsederek, "Paylaşım çok fazla dağıldı. Eskişehir'den İstanbul'a kadar diğer şehirlere dağıldı. Görenler oldu, fakat bulamadık. Parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Orada gören insanların ihbarlarına baktık fakat bulamadık. Telefonumu arayıp gördüğünü söyleyenler oldu. O haberi aldıktan sonra polis ekipleriyle gittik baktık ama hava kararmıştı bulamadık" dedi.

Öte yandan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Şirintepe Mahallesi Yayla Camiinde kılınacak namaz sonrası defnedileceği öğrenildi.

Yaşamını yitiren otizmli Yusuf'un ölüm nedeni belirlendi

Kaynak: İHA

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