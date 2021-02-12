Yaşamını yitiren Havza Belediyesi çalışanı Altınışık son yolculuğuna uğurlandı
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Yaşamını yitiren Havza Belediyesi çalışanı Altınışık son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:05
Yaşamını yitiren Havza Belediyesi çalışanı Altınışık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi çalışanı Osman Altınışık'ın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında hayatını kaybeden Havza Belediyesi çalışanı Osman Altınışık'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlanarak Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Havza Belediyesi makam şoförü Osman Altınışık, durumunun ağırlaşması üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Burada ameliyat edilen ve yoğun bakıma alınan Altınışık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altınışık'ın cenazesi, evine götürülerek helallik alındı. Ardından Altınışık için 15 yıldır çalıştığı Havza Belediyesi önünde tören düzenledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Altınışık'ın genç yaşta aralarından ayrılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Bir mesai arkadaşımdan ziyade yol arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Bizler kendisinden razıydık, inşallah kardeşimiz de bizlerden razı olsun." dedi.

Daha sonra Altınışık'ın cenazesi, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Altınışık, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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