'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor

22.08.2019 10:35

ANTALYA'da küçük yaşta yakalandığı verem hastalığı nedeniyle doktorların 'Çok yaşamaz, ölür' gözüyle baktığı iş insanı Ali Bıdı, bugün 70 yaşında. Sağlıklı ve sporcu kimliğiyle çevresinde 'Demir adam' olarak tanınan Bıdı, triatlon dünya şampiyonasında kendi yaş kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Garipçe köyünde dünyaya gelen Ali Bıdı, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktı. Bıdı, 12 yaşında Antalya'da çırak olarak bir akümülatör ustasının yanında işe başladı. Naylondan yapılma derme çatma kulübede yaşamaya başlayan Bıdı, bir süre sonra verem hastası oldu. Durumunun ağırlaşması üzerine ustası, Bıdı'yı ailesinin yanına köye gönderdi.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Doktora giden Bıdı'yı muayene eden doktor, çok fazla yaşamayacağını söyledi. Evinde ilaçları kullanarak yatan Ali Bıdı, ölmeyeceğine kendisini inandırıp verilen ilaçları da kullanmadan doğal beslenerek iyileşti. Askerden geldikten sonra Almanya'ya giden ve orada 16 yıl çalışan Ali Bıdı, Türkiye'ye dönünce Antalya'da boru sistemleri üzerine şirket kurdu. Beslenme düzenini değiştiren ve doğal beslenen Bıdı, sporla da yakından ilgilenmeye başladı. Her sabah erkenden kalkıp hem koşan hem de denizde yüzen Bıdı, 2014 yılında triatlon sporuyla tanıştı. 2015 yılında Alanya'da Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Ali Bıdı, 750 metre yüzmeyi, 20 kilometre bisikleti, 5 kilometre koşuyu 1 saat 30 dakikada tamamlayarak 10 sporcu arasında dünya ikincisi oldu. Farklı yarışmalarda boy gösteren Bıdı, 2015 yılında milli sporcu olarak Avusturya'da yarıştı ancak derece alamadı.

Bıdı, Antalya'da 2016 yılında yapılan dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından olan 'Gloria Ironman 70.3 Turkey'de 1900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 13 dakikada tamamlayarak kendi yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. 4 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer aldığı Triatlon Balkan Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

İş dünyasında 'Demir adam' olarak anılan Ali Bıdı, sağlıklı beslenmesi ve yaptığı spora da güvenerek 120 yaşına kadar yaşamayı kendisine hedef belirledi. Her sabah erkenden kalkıp sporunu yapan Bıdı, bugünlerde antrenmanın temposunu artırdı. 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 ITU World Triathlon Grand Final Lausanne dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Bıdı, her gün koşu, yüzme ve bisiklet antrenmanını eksiksiz tamamlıyor.

Ölmek üzereyken hayata yeniden döndüğünü ve azimle bugünkü konuma eriştiğini belirten Ali Bıdı, "Doktor 'Fazla yaşamaz ölür' dedi. Eve getirdiler, bir deri bir kemik yatıyorum. Gelen komşular aileme sessizce 'Allah fazla çektirmesin' diyor. O an söz verdim kendime. Yol haritamı çizdim. 70 yaşındayım ve önümüzdeki ay dünya şampiyonasına milli sporcu olarak katılacağım" dedi.

Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşayacağını noterde 'Ali Bıdı 120' adıyla tescil ettirdiğini de sözlerine ekledi.

