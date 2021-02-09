'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı

09.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:34
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde gözü gibi baktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 1 yıldır hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı hayatta tutabilmek için evinde gözü gibi baktı. 'Güneş' adı verilen buzağının iyileşmesinin ardından annesiyle buluşma anı ise Nadiroğlu ailesini duygulandırdı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Nezahat Nadiroğlu'na ait inek erken doğum yaptı. Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Nadiroğlu seferber oldu. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, 'Güneş' adını verdiği buzağıyı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı. Buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırdı. Evin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, 2 hafta gözü gibi baktığı buzağıyı, 15 gün sonra annesinin bulunduğu ahıra götürdü. Buzağı annesini gördüğü gibi yanına koştu. İnek, buzağıyı yalamaya başladı. Buzağı ise annesini emmeye başladı.

Nadiroğlu, "Bu yavru 30 gün erken doğdu. İlk doğduğu zaman özel bir veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok az olduğunu söylediler. Ben de onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. İki haftadır bizimle evde yaşadı. Aradan 15 gün geçti ve Güneş sağlığına kavuştu. Bugün buzağıyı annesiyle buluşturmak için ahıra getirdim.  Annesini gördüğü gibi koşup hemen boynuna sürtünmeye başladı. Buzağının annesi ise yavrusunu özlemle yalamaya başladı. Bir süre sonra buzağı annesini emerken, annesi de onu yalamaya devam etti. İnanın anneyle buzağının buluşma anı inanılmaz duyguluydu" dedi

'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı
'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fatma Şahin Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Barış Manço Feyza Aktan Erol Büyükburç
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Yaşamaz' denilen buzağının annesiyle duygulandıran buluşma anı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 08:36:08. #1.14#
title