"Yaşamak için güzel bir akşam" dedi, kazada hayatını kaybetti İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, motosiklet minibüse çarptı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, motosiklet minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, ağır yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı. Ölen motosiklet sürücüsünün kazadan saatler önce sosyal medya hesabından 'Yaşamak için güzel bir akşam' şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Ünlü 35 JEF 99 plakalı motosikleti ile ilerlediği sırada, dönüş yapan M.T. yönetimindeki 35 P 0080 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Ünlü ile arkasındaki kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemal Ünlü'nün hayatını kaybettiği, arkadaşının ise ağır yaralandığı belirlendi. Ünlü'nün arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Cemal Ünlü'nün sosyal medyadaki bir paylaşımı dikkat çekti. Kazadan saatler önce sosyal medyada motosikleti ile bir fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün fotoğrafa "Yaşamak için güzel bir akşam" şeklinde not düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA