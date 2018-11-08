"Her gün 3 insan beklediği organa ulaşamadığı için hayata veda ediyor. Noktalanan hikâyeleri devam ettirmek bizim elimizde. Yaşamak güzel, yaşatmak da…" diyen Zeytinburnu Belediyesi, Organ Bağışı Haftası'nı Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlediği bir etkinlikle toplumsal harekete dönüştürüyor.

8 Kasım Perşembe günü yapılacak olan ve organ bağışının semavi dinlerdeki öneminin de konuşulacağı farkındalık projesinde; Ermeni Patrikhanesi'nden Episkopos Sahak Maşalıyan, Rum Patrikhanesi'nden Metropolit Elpidoforos Lambriniadis, Musevi Cemaati'nden Haham İzak Alaluf ve İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç de konuşma yapacak.