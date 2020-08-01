Yaşama tutunan Leo bebek ilk yaş gününü kutladı
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Yaşama tutunan Leo bebek ilk yaş gününü kutladı

İzmir'de, geçen yıl Kurban Bayramı'nda kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul'da riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Leo bebek, bu bayrama sağlıklı bir şekilde girdi.

01.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:57

İzmir'de, geçen yıl Kurban Bayramı'nda kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul'da riskli bir ameliyatla sağlığına kavuşan Leo bebek, bu bayrama sağlıklı bir şekilde girdi.

Bornova ilçesine yaşayan Cemran-Onur Saki Dalgıç çiftinin ikinci çocuğu olarak, 10 Ağustos 2019'da özel hastanede dünyaya gelen Leo bebeğin doğumundan birkaç saat sonra vücudunda morluk oluştu.

Tetkiklerde kalp damarının ters olduğu tespit edilen bebeğin acil ameliyat edilmesine karar verildi. Operasyonun İzmir'de yapılamaması üzerine aile, durumu sosyal medyadan duyurdu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Leo bebeği ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. "Büyük arterlerin transpozisyonu" tanısı konulan bebeğe, 5 gün sonra kalp damarlarını düzeltme ameliyatı yapıldı.

Ameliyatın ardından bir süre hastanede kalan Leo bebek, taburcu edildikten sonra İzmir'e getirildi.

Yapılan kontrollerde sağlığı her geçen gün iyiye giden, yaşıtları gibi emeklemeye başlayan Leo bebek, ailesiyle birinci yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaşadığı zor günlere inat, yüzünden gülümseme eksik olmayan Leo bebek, ailenin neşe kaynağı oldu.

"Leo'ya her baktığımda sağlık çalışanlarını hatırlıyorum"

Anne Cemran Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarını yaşatmak için çok mücadele ettiklerini söyledi.

Leo'nun riskli bir hastalığı yendiğini belirten Dalgıç, "Sosyal medyada oğlumun durumuna ilişkin paylaşım yapmamızın ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca devreye girdi. Fedakar sağlık çalışanlarımız, ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Leo'ya her baktığımda sağlık çalışanlarını hatırlıyorum. Leo mezarda değil de beni kucağımdaysa bu; sağlık çalışanları, Bakanımız ve Türkiye'deki başarılı sağlık sistemi sayesindedir." dedi.

Leo gibi kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen birçok bebeğin ailesinin kendilerine ulaştığını anlatan anne, onlara tedavi süreciyle ilgili bilgi verdiklerini anlattı.

Leo'nun dedesi...

Yaşamlarında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok farklı bir yeri sahip olduğunu dile getiren Dalgıç, şöyle devam etti:

"Geçen bayramda dünyaya geldiği için doğum gününü bu bayram yapmak istedik. O, Türkiye'nin mucize bebeği oldu. O kötü günler geride kaldı. Leo şimdi çok sağlıklı bir bebek. Bizi o zor zamanlarımızda Bakanımız Fahrettin Koca hiç yalnız bırakmadı. Bize moral verdi. Biz artık onu televizyonda her izlediğimizde 'Leo'nun dedesi' olarak hitap ediyoruz. Devletimiz tüm olanaklarıyla her zaman yanımızda oldu. Hastanede de doktorların yoğun bakımda tüm bebeklerle kendi bebekleriymiş gibi ilgilendiklerini gördük."

Baba Onur Saki Dalgıç da Leo'yu ameliyata gözyaşları içinde uğurladığını ancak o kötü günlerin artık geride kaldığını ifade etti.

Bebeklerinin yaşama sıkı sıkıya bağlandığını anlatan baba Dalgıç, "Oğlum doktorların, Sağlık Bakanımızın en önemlisi de halkımızın dualarıyla bu süreci kazandı. Benim hayatımda oğlumun birinci yaş günü çok önemli. Onu kucağıma her aldığımda hayatın bizim için en güzel mucizesi olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız o zor günler film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor." diye konuştu.

Yaşama tutunan Leo bebek ilk yaş gününü kutladı

Kaynak: AA

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