Yaşama Tutunan Kareler Karabağlar'da

Karabağlar Belediyesi ile Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı tarafından "Yaşlılar Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Karabağlar Belediyesi Kent Tasarım Atölyesi (KETA) sosyal projesi olan "Yaşama tutunan kareler" fotoğraf sergisi ile el emekleri sergisi Karabağlar Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Konuşmasına "Dev çınarlara hoş geldiniz!" diyerek başlayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Selvitopu, "Düşünceler genç olduğu sürece şu anda sizlerin olduğu gibi hep genç kalırsınız. Bizler de yerel yönetim olarak yaptığımız projelerle sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Tüm insanları kucaklayan çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğiz. Ben bu sergide emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SERGİ 29 MART TARİHİNE KADAR AÇIK KALACAK

Konuşmanın ardından Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı Yöneticisi Tevhide Erkuloğlu, Başkan Selvitopu'na çiçek vererek teşekkür ederken, sergiyi hazırlayan Fotoğraf Sanatçısı Hakkı Çılgın'a da Başkan Selvitopu teşekkür ederek katılım sertifikası verdi. Fotoğraf ve el emekleri sergisi 29 Mart tarihine kadar açık kalacak.