Zonguldaklı balıkçıların ağına zehirli trakonya takıldı

ZONGULDAK Zonguldak'ta kıyı balıkçığı yapan balıkçıların oltalarına ve ağlarına zehirli olduğu bilinen trakonya balığı takıldı. Balıkçılar, toksik zehir salgılayan balığa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk arasında "dragon" ve "çarpan" olarak bilinen Trakonya balığı, balıkçıların oltalarına ve ağlarına takıldı. Son günlerde ağlarına çok sık bir şekilde trakonya balığı takıldığını ve büyük bir özenle balığı uzaklaştırdıklarını ifade eden balıkçılar, deniz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları da uyardı. Denize kıyısı olan bazı şehirlerde yüzme mesafesinin uzun olması sebebiyle balıkla temas ihtimalinin olduğunu söyleyen balıkçılar böyle yerlerde ayakkabı ile denize girilmesi gerektiğini ifade ettiler. Öte yandan zehir salgılaması nedeniyle ticari bir değeri bulunmayan balığın öldükten sonra bile zehrinin aktif olduğu öğrenildi.

Karadeniz'de ise balığın genellikle kıyıdan 150 metre açıkta olduğunu söyleyen 30 yıllık balıkçı Şenol Baykan, "Bu ejder balığı aynı zamanda. Denizde insan gördüğü zaman yanaşır. Dikenleri var etrafında. Size yanaşır ve sürtünmeye kalkar. Dikenleri batırdığı zaman çarpan balığından daha çok zehri var. Hastaneye yetiştirilmediğiniz takdirde o anda ölebilirsiniz. Çok zehirli balıktır. Şu anda Kdz. Ereğli'de çoğalmaya başladı. Her ağa her oltaya gelmeye başladı. Vatandaşlarımızın da bu balığa karşı dikkat etmesi gerekir" dedi.