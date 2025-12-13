Haberler

Zonguldak Limanı'ndan 1 Ton Çöp Toplandı

Güncelleme:
Zonguldak Limanı'ndan avlanmaya çıkan balıkçılar, ağlarına takılan yaklaşık 1 ton çöple geri dönerek deniz kirliliğine dikkat çekti. Balıkçılar, temizledikleri çöpleri çöplüklere götürerek Zonguldak'ın denizindeki atıklara karşı mücadele ediyor.

ZONGULDAK Limanı'ndan avlanmak için açılan balıkçılar, denizden ağlarına takılan yaklaşık 1 ton çöple geri döndü. Denizdeki kirliliğe dikkat çeken balıkçı Necdet Öztürk " Zonguldak'ın denizdeki çöpünü biz balıkçılar topluyoruz" dedi.

Zonguldak Limanı'ndan balık tutmak için açılan balıkçılar, balık yerine ağlarına takılan yaklaşık 1 ton çöple geri döndü. Kozlu Sahili'ne gelen balıkçılar, ağlara takılan çöpleri temizlemek için günlerce çaba harcadı. Temizlenen çöpler, çöp konteynerlerine atıldı. Zonguldak'ta 50 senedir balıkçılık yapan Necdet Öztürk "Levrek balığı avcılığı yapıyoruz. Bu çöpler, Zonguldak'ın bütün çöplerinin döküldüğü Balkayası Burnu'ndan geliyor. Deniz aldığı çöpü geri bırakır. Bu denizde bizim gibi 4-5 kayık var, bunun gibi avcılık yapıyor. Bu çöplerin ayıklanması en az 3 gün sürüyor. Kendi işimizi yapamıyoruz. Zonguldak'a hizmet ediyoruz. Zonguldak'ın denizdeki çöpünü biz balıkçılar topluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
