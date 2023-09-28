Zonguldak'ta Yürüyüş Yapan Kişi Mağaraya Düştü

Zonguldak'ta yürüyüş yapan Ünal O., fark etmediği bir oyuğa düşerek yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ünal O. hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta yürüyüş yaptığı sırada 3 metre yükseklikten mağaraya düşerek yaralanan Ünal O. (61), AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Çakmakkaya mevkisinde meydana geldi. Ünal O. yürüyüş yaptığı sırada yeşillik alandaki oyuğu fark etmeyerek yaklaşık 3 metre yüksekten mağaraya düştü. Talihsiz adamın yardım çağrısını duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınarak vince bağlanan Ünal O. kurtarıldı. Yaralanan Ünal O. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. (DHA)