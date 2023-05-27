Zonguldak'ta yerli ve milli araç TOGG sergisi açıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, yerli ve milli araç TOGG'u görmeyen vatandaşlar için aracı kent merkezinin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesine getirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, yerli ve milli araç TOGG'u görmeyen vatandaşlar için aracı kent merkezinin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesine getirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, yerli ve milli araç TOGG'u Gazipaşa Caddesine getirdi. başkan Alan'ı gençler ve vatandaşlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Ardından TOGG'u göremeyen bazı vatandaş ve gençler ise yerli ve milli araç TOGG'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Alan, "TOGG biliyorsunuz Çarşamba günü mesaiye başlamıştı. Seçime de saatler kaldı.Gençlik Kollarımız burada gençlerimiz burada. Merak eden vatandaşlarımız gençlerimiz yerli milli gururu yaşasın diye burada. TOGG'da şuanda Gazipaşa da. Yarın önemli bir seçim var. Vatanımız milletimize hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs'da da gayet güzel bir ortam vardı. Kardeşçe centilmence. İnşallah bu sonucu neticelendiririz. Gönlümüzden geçen saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı tekrar bu seçimden galip çıkması. Cumhurbaşkanımızın balkon konuşması yapması. Bütün çalışanlarımıza gençlerimize, kadınlarımıza İl başkanımız ilçe başkanımıza dava arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bizim gönlümüzdeki geçen en yüksek oyu almak. Nasip takdir vatandaşımızın"dedi. - ZONGULDAK