Haberler

Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Çocuk Havale Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ahmet S.M.'ye otomobil çarptı. Çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet S.M.'ye (9), otomobil çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Nuhbak Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan Ahmet S.M.'ye, Efe Y. (20) idaresindeki 67 EY 417 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yerde 2 metre kadar sürüklenirken; otomobil sürücüsü durup koşarak yanına gitti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet S.M., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet S.M., yoğun bakımda tedaviye alındı. Efe Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.