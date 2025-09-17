Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Çocuk Havale Alındı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ahmet S.M.'ye otomobil çarptı. Çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK'ta yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet S.M.'ye (9), otomobil çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Nuhbak Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan Ahmet S.M.'ye, Efe Y. (20) idaresindeki 67 EY 417 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yerde 2 metre kadar sürüklenirken; otomobil sürücüsü durup koşarak yanına gitti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet S.M., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet S.M., yoğun bakımda tedaviye alındı. Efe Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.