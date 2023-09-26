Zonguldak'ta yaşlı kadın yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, motosiklet ve otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan sürücüler ise hastaneye götürüldü ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.