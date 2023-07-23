Zonguldak'ta Yaralı Ceylan Bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı ceylan tedavi altına alındı. Yaralı ceylan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ceylan tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı ceylan bulundu. Yaralı ceylan, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, tedavisinin yapılması ve doğal yaşam alanına bırakılması için Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK