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Zonguldak'ta Yağış Sonrası Deniz Çamur Rengine Büründü

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Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler ise limana birikirken, balıkçılar denizdeki odunları topladı.

ZONGULDAK'ta etkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler ise limana birikirken, balıkçılar denizdeki odunları topladı.

Kentte bir hafta arayla 2 kez fırtına etkili olurken, dün gün boyu, aralıklarla yağmur yağdı. Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler, limanda birikti. Denizin üzerinde çöp örtüsü oluştu, balıkçılar ise denizden odun topladı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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