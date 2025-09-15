Zonguldak'ta Tuzağa Yakalanan Ayı Kurtarıldı

Haberler

Ereğli ilçesinde avcılar tarafından kurulan tuzağa yakalanan ayı, bayıltılarak kurtarıldı ve doğal ortamına salındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde tuzağa takılan ayı, iğneyle bayıltılarak kurtarıldı. Muayene edilen ve durumunun iyi olduğu belirlenen ayı, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Davutlar Köyü kırsalında meydana geldi. Ormanda bir ayı, daha önce avcılar tarafından kurulmuş olan bir tuzağa yakalandı. Köy muhtarının ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile Devrek Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Tuzağa yakalanan ayı, önce uyuşturucu iğne ile bayıltıldı. Daha sonra vücudununu saran teller kesilerek tuzaktan kurtarıldı. Muayene edilip sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ayı, doğal ortamına salındı.

Haber: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
