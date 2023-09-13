Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında tavan göçüğü: 1 ölü, 6 yaralı

Zonguldak'ta TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğünde meydana gelen tavan göçüğünde yaralanan ve hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte 7 işçi kaldı. İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti. Kazada 41 yaşındaki Coşkun Atalay, 49 yaşındaki Rıfat Öztürk, 44 yaşındaki Ergün Üstün, 39 yaşındaki Ersin Aydın, 31 yaşındaki Sercan Hasan ve 23 yaşındaki Talha Yılmaz yaralandı. Talha Yılmaz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı madenciler ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi morga kaldırılırken yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. - ZONGULDAK