Zonguldak'ta tren kazası: Genç ayağından yaralandı

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde yolcu trenin çarptığı A.T. isimli genç ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Çatalağzı beldesine bağlı Kazköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Zonguldak'tan Karabük'e yolcu taşıyan tren Kazköy durağında A.T. isimli gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan A.T. isimli genç için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.T. isimli gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan A.T. isimli gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK