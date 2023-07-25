Zonguldak'ta trafik kazasında hamile eşini kaybeden İlker Şen'den duygusal mesaj

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3,5 aylık hamile eşini kaybeden İlker Şen, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj yayımladı.

Geçen hafta dedesinin ölüm haberini alması üzerine Aşağıdağ köyüne gitmek üzere yola çıkan İlker Şen'in kullandığı 67 LK 569 plakalı otomobil, Ulukum mevkisinde V.A. idaresindeki 67 ACG 136 plakalı otomobille çarpışmış, kazada İlker Şen, 3,5 aylık hamile eşi Eda Şen (23) ve oğlu Yiğit Asaf Şen (3) ile diğer otomobil sürücüsü F.Ş. yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eda Şen ve karnındaki 3,5 aylık bebeği yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada hayatını kaybeden Eda Şen'in eşi İlker Şen, sağlığına kavuştuktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden hüzünlü bir mesaj yayımladı.

Şen, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Ne diyeceğimi ne konuşacağımı hiç bilemiyorum. Sözler boğazımda düğümlenip ağlamamak için tıkanıp kalıyor. Rabbim Allah seni ve karnındaki doğmamış 3 buçuk aylık bebeğiyle benden talihsiz bir kaza sonucu aldı gitti. Allah'ıma bin şükürler olsun ki bana bir emanet bıraktın. Oğlumuza gözüm gibi bakacağım. Rabbim sağlık verdikçe oğluma da aileme de bakacağım inşallah. Allah'ım yüce Rabbim seni ve karnındaki doğmamış bebeğimizi de mekanınızı cennet eylesin inşallah. Cenazemize katılamadığım için özür dilerim. Başımız sağ olsun. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın amin." - ZONGULDAK