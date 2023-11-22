Zonguldak'ta Trafik Denetimi: 16 Bin 846 Araç Kontrol Edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara sıkı uyumun teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda bin 107 uygulama yapılarak 16 bin 846 araç kontrol edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara sıkı uyumun teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

"Hassasiyetle uyulan her trafik kuralı bizi hayata bağlar" mottosu ile yola çıkan ekipler, güvenli ve düzenli trafik akışını sağlamak için etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Trafik denetimi, 13-19 Kasım tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirildi. Yapılan bin 107 uygulamada toplam 16 bin 846 araç denetlenerek trafik kurallarına uyum konusunda titiz bir kontrol sağlandı. Kampanya, "Kemerinle yol ver hayata" sloganı ile trafik güvenliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. - ZONGULDAK