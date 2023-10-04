Zonguldak'ta TIR, geri manevra yaparken motosikletliyi sürükledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan TIR'ın sürücüsü, arkasındaki motosikletliyi fark etmeyip metrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan TIR'ın sürücüsü, arkasındaki motosikletliyi fark etmeyip metrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Hamzafakıhlı yol ayrımında meydana geldi. Yol ayrımını kaçıran TIR'ın sürücüsü, ana yolda geri manevra yaptı. TIR sürücüsü, o sırada arkasında duran motosikletliyi fark etmeyip metrelerce sürükledi. Durumu fark eden çevredekiler koşarak TIR sürücüsünü uyardı. TIR sürücüsü uyarı üzerine aracı durdururken, dorsenin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)