Zonguldak'ta Terzilik Mesleği Bitme Noktasında

Zonguldak'ta 63 yıldır terzilik yapan 78 yaşındaki Cahit Köktürk, konfeksiyonların açılmasıyla terzilik mesleğinin sona erdiğini belirtti. Köktürk, uzun yıllar boyunca dünyanın her yerine elbise diktiğini ve birçok çırak yetiştirdiğini söyledi.

Yarım asırlık mesleğini sürdüren terzi: "Konfeksiyonlar mesleği bitirdi"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 63 yıldır Terzilik mesleğini icra etmeye çalışan 78 yaşındaki Cahit Köktürk konfeksiyonların açılmasıyla terzilik mesleğinin bitme noktasına geldiğini açıkladı.

Zonguldak'ta 1960 yılında terzilik mesleğine başlayan 2 çocuk babası 78 yaşındaki Cahit Köktürk, terzilik mesleğinin bitme noktasına gelmesine rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. 53 yıldır aynı dükkanda çalışan ve dünyanın her yerine elbise diken Köktürk, şuana kadar onlarca çırak yetiştirdi.

Mesleğinin bitme noktasına gelmesinden dolayı artık tek başına hobi olarak yapan Cahit Köktürk, konfeksiyonların açılmasından dolayı mesleğin bittiğini ifade etti.

'53 yıldır aynı dükkanda çalışıyorum'

Cahit Köktürk, 1960 yılında terzilik mesleğine başladığını söyleyerek, "Ortaokulunda okumadık, sınıf geçemedik. Ondan sonra rahmet dedem 1960 senesinde beni terziliğe verdi. Gerideki ustamın yanına 4-5 sene orada çalıştım. Ondan sonra ayrıldım. Buranın en iyi terzisi kim dedim. Onlarda Terzi Cemil Zırtıloğlu dediler. Ondan sonra onun yanında çakışmaya başladım. 5-6 sene çalıştım. Oradan askere gittim. 2 sene tekrar çalıştım. 1970'de bu dükkanı açtım. Şuanda 53 yıldır bu dükkandayım" dedi.

'Dünyanın her tarafına elbise diktim'

Dünyanın her tarafına elbise diktiğini ifade eden Köktürk, "Dünyanın her tarafına elbiseler diktim. Zamanında 5-6 kalfa çalıştırdım. Çok iş vardı zamanında şimdi 15 senedir yalnız çalışıyorum. Hobi olarak yapıyorum. 2018 yılında da ilin ahisi seçildim. "

Terzi Cahit Köktürk, konfeksiyonların mesleği bitirdiğini söyleyerek "Zamanında 7-8 kalfa çalıştırdım. Üç sigorta kalfa üçte kendim ödedim. Eşimi baba o kendimi şimdi yetişmiyor şöyle yetişmiyor, konfeksiyon ağır basıyor. Çocuklar da okuyor. Zamanda fazla alıyor. 10 sene çıraklık kalfalığım var. 10 sene çalıştıktan sonra dükkan açtım. şimdi vatandaş hemen işim olsun istiyor. 10 adam yetiştirdim" diye konuştu.