Zonguldak'ta takla atan araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan trafik kazasında sürücü takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Göktepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsü Ali Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay sonrası sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı ve hastaneye gitme ihtiyacı olmadığı bilgisi üzerine olayla ilgili tutanak tutuldu ve araç polis kontrolünde yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK