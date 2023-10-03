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Zonguldak'ta Tadilat Çalışmasında Yangın Çıktı

Zonguldak'ta tadilat çalışması yapılan bir binada kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcım ateşi yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.