Zonguldak'ta Tadilat Çalışmasında Yangın Çıktı
Zonguldak'ta tadilat çalışması yapılan bir binada kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcım ateşi yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.
Zonguldak'ta tadilat çalışmasının yapıldığı binada kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcım ateşi yangına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre olay Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Olgunlaşma Enstitüsü inşaatında meydana geldi.
Tadilat çalışmalarının yapıldığı binanın giriş katında kaynak makinesinden kaynaklı kıvılcım çıktı. Kıvılcım ateşinin etrafa sıçramasıyla yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam