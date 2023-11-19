Zonguldak'ta şiddetli sağanak ve fırtına sonucu yollar göle döndü

Zonguldak ve çevresinde yaşanan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle yollar göle döndü. Heyelanlar ve gemi karaya oturması sonucu mürettebat tahliye edildi. İşyerleri zarar gördü, araç kuyrukları oluştu.

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına etkili oldu, yollar göle döndü

Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Fırtına ve şiddetli sağanak sonrası heyelan meydana geldi

Fırtınaya gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye edildi

ZONGULDAK - Zonguldak ve çevresinde dün gece başlayan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı adeta felç etti. Zonguldak-Ereğli karayolunda üç ayrı noktada heyelan meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyararak yolun kapalı olması sebebiyle alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İl genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kdz. Ereğli ilçesinde karaya oturan yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi. Kamerun bandralı Pallada isimli yük gemisinde büyük hasar meydana geldi. Kdz. Ereğli ilçesindeki sahil ve ilçe merkezindeki dereler taşınca işyerleri zarar gördü. Kaldırımlardaki parke taşlar ve ağaçlar fırtınayla birlikte çevreye savruldu. Öte yandan heyelanlar, karayolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Zonguldak-Ereğli karayolu istikametinde üç bölgede heyelan meydana geldi. Bölge trafik ve jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle araçların geçişine izin vermezken, heyelanın meydana geldiği bölgelere acil olarak iş makinaları ve kamyonlar sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu, yolun tekrar trafiğe açılması için çaba gösteriliyor. Bazı noktalarda trafik neredeyse durma noktasına gelirken, bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

Yetkililer, yolun en kısa sürede temizlenerek trafiğe açılması için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yeni heyelanlar için de tedbirler alınmaya devam ediyor. Ilıksu deresi de şiddetli yağışın ardından yükseldi. Yolla birleşen dere denize aktı. Vatandaşlar da tedbirlerini alarak derenin debisinin azalmasını bekledi.