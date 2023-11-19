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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle trafiğe kapanan Devrek-Mengen yolunda ulaşım normale döndü. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yolun çift yönlü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu.