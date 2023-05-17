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Zonguldak'ta Patpat Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Patpat Kazası: 2 Yaralı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Sindelli köyünde meydana gelen kazada, Bagi Y. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü Bagi Y. ile Hava Y. yaralandı. Yaralılar Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak Yaşam Haberler

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