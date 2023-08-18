Zonguldak'ta 'pat pat' tarlaya uçtu: 13 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kaza, Alaplı ilçesi Çamcılar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Çamcılar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat E. idaresindeki pat pat, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve aracın römorkunda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli ilçesinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazada kafasından darbe alan Aysel A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK