Zonguldak'ta park halindeki araçta yangın çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Postane Caddesinde meydana geldi. Bankamatiklerin yanında park halinde bulunan 67 SN 149 plakalı hafif ticari araç motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken çevre esnafı ise yangın tüpleri ve su dökerek alevler müdahale de bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK