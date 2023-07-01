Zonguldak'ta Öz Kızına Cinsel İstismar Davası Açıldı

ZONGULDAK'ta kızı M.H.'ye (18), 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Recep H. (39) hakkında 'öz kızına nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 42 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Recep H., ilk duruşmada, suçlamaları reddedip, jandarma karakolunda dövüldüğünü iddia etti.

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde oturan M.H., 2022 yılının Aralık ayında, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti ve durumu okuldaki rehber öğretmenlerine anlattı. Öğretmenler de durumu anneye bildirdi. Annesi ile jandarmaya giden kız çocuğu, 9 yıldır cinsel istismara uğradığını belirtip, babasından şikayetçi oldu. Olayın ardından kaçıp, daha sonra yakalanan 2 çocuk babası Recep H. hakkında 'öz kızına nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 42 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.H. ise devlet koruması altına alındı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; tutuklu sanık Recep H., eşi ile taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Recep H., "Böyle şeyler yapmadım. Benim tek yanlışım; sürekli alkol alıp, evde kavga ederek huzursuzluk çıkartmaktır. Sürekli alkol almamdan dolayı evde kavga çıkıyordu. Eşimin yönlendirmesi ile kızımın bana iftira attığını düşünüyorum. Oğlum cezaevinde ziyaretime geldiğinde, ağlayarak annesinin böyle ifade verdirttiğini anlattı" dedi.

Mahkeme heyeti, Recep H.'nin jandarma karakolunda bulunduğu süredeki kamera görüntülerinin talep edilmesine, M.H.'nin de mahkemece dinlenilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.