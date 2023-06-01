Zonguldak'ta Otomobilin Motor Kısmına Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Olayda kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Murtaza Mahallesi'nde belediye bünyesindeki Cumhuriyet Halk Evleri girişinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmından ses geldiğini duyanlar araç sahibine haber verdi.
Aracın motor kısmına sıkıştığı tespit edilen kedi yavrusunu kurtarmak için vatandaşların çabaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Yaşam