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Zonguldak'ta Otomobilin Motor Kısmına Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Zonguldak'ta Otomobilin Motor Kısmına Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Olayda kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Murtaza Mahallesi'nde belediye bünyesindeki Cumhuriyet Halk Evleri girişinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmından ses geldiğini duyanlar araç sahibine haber verdi.

Aracın motor kısmına sıkıştığı tespit edilen kedi yavrusunu kurtarmak için vatandaşların çabaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Yaşam

Karadeniz Zonguldak İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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