Zonguldak'ta Ortaokul Öğrencileri Bisikletli 100. Yıl Kutlaması
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Zonguldak İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu (İFA) öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde bisikletleriyle okul bahçesinde toplanarak bisikletli 100. Yıl koreografisi oluşturdu. Ardından öğrenciler Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde bisiklet turu yaparak Cumhuriyetin 100. Yılı'nı kutladılar. Bisiklet turunu izleyen vatandaşlar öğrencilerin Cumhuriyet kutlamasına alkışlarıyla katıldılar.
Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri bisikletli 100. yıl kutlaması gerçekleştirdi.
Zonguldak İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu (İFA) öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde bisikletleriyle okul bahçesinde toplanarak bisikletli 100. Yıl koreografisi oluşturdu. Ardından öğrenciler Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde bisiklet turu yaparak Cumhuriyetin 100. Yılı'nı kutladılar. Bisiklet turunu izleyen vatandaşlar öğrencilerin Cumhuriyet kutlamasına alkışlarıyla katıldılar. - ZONGULDAK