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Zonguldak'ta Öğrenciler Çevre Şenliğinde Buluştu

Zonguldak'ta Öğrenciler Çevre Şenliğinde Buluştu

Yaşam Haberleri

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Zonguldak'ta yapılan Çevre ve Çocuk Şenliği etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik sürpriz hediyeli çeşitli yarışmalar yapıldı.

Zonguldak'ta öğrenciler çevre şenliğinde buluştu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Zonguldak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde Çevre ve Çocuk Şenliği etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında çocuklarla duvar boyama resim yarışması ve halat çekme gibi çocuklara yönelik sürpriz hediyeli çeşitli yarışmalar yapıldı. Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi. Her yıl düzenlenen çevre haftasındaki etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler, "Çevremizi koruyoruz, temiz tutuyoruz. Çevre Haftası kutlu olsun. Biz de şenliklerde buluştuk. Oyunlar oynadık. Çok eğlendik" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İklim Değişikliği Zonguldak Türkiye Çocuk Yaşam Haberler

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