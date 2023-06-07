Zonguldak'ta öğrenciler çevre şenliğinde buluştu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Zonguldak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde Çevre ve Çocuk Şenliği etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında çocuklarla duvar boyama resim yarışması ve halat çekme gibi çocuklara yönelik sürpriz hediyeli çeşitli yarışmalar yapıldı. Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi. Her yıl düzenlenen çevre haftasındaki etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler, "Çevremizi koruyoruz, temiz tutuyoruz. Çevre Haftası kutlu olsun. Biz de şenliklerde buluştuk. Oyunlar oynadık. Çok eğlendik" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK