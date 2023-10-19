Zonguldak'ta Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Devrek ilçesinde tören düzenlendi. Törene Devrek protokol üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Raşit Budak, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Dernek Başkanı Raşit Budak'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Her yıl 19 Ekim günü Muhtarlar Günü'nün kutlandığını ifade eden Mekekler Köyü Muhtarı FatihÇarıkçı günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şöyle dedi:

"Muhtarlık müessesinin kuruluş gününün olan 19 Ekim 1829 tarihi olduğu 2. Mahmut'un fermanı olarak Osmanlı arşivinde belirtilmiştir.19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan genelge ile "Muhtarlar günü" olarak kutlanmasına karar verilmişti. Dolayısıyla bu yıl Muhtarlar Günü'nün dokuzuncu yılını kutluyoruz. Bu günün "Muhtarlar Günü" ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtar kelime anlamı itibariyle; Türk toplumunun tarihi-geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir ifadeyle söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamları da taşımaktadır. Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 191 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü görevi üstlenen muhtarlık Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Mevcut köy kanunu ve mahalle kanunu ile sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmemektedir. O halde köy ve mahalle muhtarları kanunu yeniden tanımlanmalıdır. Muhtarların sağlıklı, örgütlü yapıya kavuşmaları için Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalıdır. Muhtarlık seçmene göre 24 saat kapısı çalınabilen, her çeşit sorunun iletilebildiği, çözüm yeri olarak görülmekte ise de bize göre dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan en önemli işlevi, genel ve yerel idare arasında iş yükünü azaltan bir köprü, vatandaşla devlet kurumlarını karşı karşıya getirmeyen aracı bir kurum olarak sistemdeki yerini almış olmasıdır. Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalden dolayı terörist İsrail Devletini Devrek Muhtarlar Derneği Olarak Kınıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu müessesede görev yapmış arkadaşlarımızı sevgiyle, bugün aramızda olmayan ebediyete göç etmiş muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." - ZONGULDAK