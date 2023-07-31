Zonguldak'ta Mertcan Aydım'ın 'Limon' isimli papağanıyla eğlenceli yolculuk

Zonguldak'ta 29 yaşındaki Mertcan Aydım'ın 'Limon' isimli papağanı; beraber yolculuk yapıyor, pikniğe gidiyor, lunaparkta eğleniyor. Aydım, papağanıyla eğlenirken görenleri adeta şaşırtıyor.

Zonguldak'ta Mertcan Aydım isimli gencin 10 yıl önce Karabük'ten sahiplendiği 'Limon' isimli sultan cinsi papağının sahibiyle arasında ki bağ görenleri hayrete düşürdü. Limon isimli papağan, Aydım isimli gençle beraber yolculuk yapıyor, lunaparka gidiyor ve ormanlık alanda panik yapıyor. Bu etkinlikleri yaptığı sırada 'Limon' isimli papağının hiç bir şekilde kaçmaması ise büyük şaşkınlık yaşattı.

Lunapark, sahil kenarları ve ormanlık alanlarda gezmeyi seven 'Limon' isimli papağanı gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşarken, papağana yoğun ilgi gösterdi. Mertcan Aydın, "10 yıl önce Karabük'ten sahiplendiğim Limon adlı papağanın bakımını üstlenmekteyim. Baba 20-25 günlükken geldi. Şuanda 10 yaşına geldi. Ona sevgi gösteriyorum, o da karşılığı bana dışarıda kaçmayarak gösteriyor. Aile tarafından ilk önce istenmedi ama sonra sevgi kaynağı oldu. Lunaparka, deniz kenarlarına ve ormanlık alana gitmeye bayılır. Onun dışında arabayla benle birlikte gezmeye bayılır. Günün yarısından çoğunu beraber geçiyoruz. Ben olmadığım zaman strese giriyor. Annesi ile babasını Karabük'te başka birileri sahiplendiği için tek yavru olarak bana kaldı. Beraber yaşamınızı devam ettiriyoruz. Lunaparkta salıncak çok seviyor. Ormanlık bölgelere geldiğimiz de kaçmadığı için insanlar şaşkınlık yaşıyor. 10 senedir ben ona baktığımdan dolayı karşılıklı sevgi var. Bir kez ben yokken ormanlık alanda kaçıp gitti ben oraya gelince tekrar geri geldi. Birde 4-5 yaşındayken ben yokken yine kaçtı, sonra ben gelince evi etrafında dolaşarak tekrar omzuma kondu" dedi. - ZONGULDAK