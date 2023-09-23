Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: Bir madenci yaralandı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi K. isimli madenci, ocak ağzında halat değişimi sırasında halatın tutuşması sonucunda elinden ve yüzünden yanarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının durumunun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı madenci Ferdi K.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ferdi K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK