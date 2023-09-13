Zonguldak'ta maden ocağında göçükten kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükten sağ kurtulan maden işçisi Ersin Aydın, hastanede yaşadığı olay anını anlattı. Aydın, 'Alt kattaydım. Bir anda geldi. Birden gürültü oldu. Üst tavan komple aşağıya düştü. Boşlukta kaldım. Boşluk olmasaydı eziliyordum' dedi.
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükten kurtulan Ersin Aydın yaşadıklarını anlattı.
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükten sağ kurtulan maden işçisi Ersin Aydın, hastanede yaşadığı olay anını anlattı. Aydın, "Alt kattaydım. Bir anda geldi. Birden gürültü oldu. Üst tavan komple aşağıya düştü. Boşlukta kaldım. Boşluk olmasaydı eziliyordum" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam